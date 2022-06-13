近年政府安排連續近期的彈性放假，常改為周六補班及補課，教育部也正規畫明年1月20日（五）小年夜讓學生放假，改為1月7日（六）補課。全國教育產業工會今天發布新聞稿表示，連上6天課，學生第6天學習效果差，應該能免則免。

針對明年1月20日（五）小年夜適逢學生第1學期最後一天上課日，教育部擬1月20日調整放假，並於1月7日(六)補課，將於近日開會研商後確定。此外，為讓民眾放連假，人事行政總處規畫，明年有2月18日（補228連假）、3月25日（補清明連假）、6月17日（補端午連假）及9月23日（補國慶連假）等需要周六補班補課。

全教產表示，接獲許多基層教師反應，「不贊成」為了放連假而調整放假並於周六補課。補課造成連上6天，學生學習沒耐心、學習效益不佳，尤其第6天學習效果奇差！

全教產指出，對學生來說，連上6天，一樣的課表，隔天(第6天)又上，恐降低學習動機；且周六補課，學生常常精神不佳，部分學生因無平日固定車班通勤而無法準時到校，也有些學生甚至因為周六的補課，周日又要到補習班補課，造成連上12天課，所以基層教師認為不需要特別調整成連續假期。

全教產表示，目前常常彈性調整放假，「一直彈、彈不完」，學校是教育單位，學期中不該連續放假、連續上課，又為了放連假而補課，補課其實很難安排進度，因此建議能免則免，見紅放就好。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，明年1月20日小年夜遇到中小學最後一天上課，他贊成進行調整，讓學生及家長更方便規畫過年行程。但他也認為，彈性放假後改為周六補課，學習效果確實不好，因此政府單位應通盤考量，一年內不必要有那麼多彈性放假後要進行周六補班、補課。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，站在家長的立場，希望假期可以連貫，這樣比較容易安排，因此他們支持彈性放假制度，然後讓學生在周六補課。但前提是，政府要進行彈性放假，一定要早早公布，家長可以預做規畫，才不會措手不及。