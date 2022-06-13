香港候任特首李家超昨（12）日在《大公報》120周年慶祝活動致辭時稱，只要不違反法律，香港「新聞自由空間無限」。有香港學者對此並不認同，表示港媒報導時顧慮越來越多。

香港《明報》報導，李家超昨日出席活動致辭表示，香港新聞自由受《基本法》保障，並符合《公民權利及政治權利國際公約》相關規定，強調「只要不違反法律，新聞自由空間無限」，而且「標準與世界先進地區一致」，包括西方國家。

對李家超的說法，香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，不認同李形容香港「新聞自由無限」的說法，「相信一般市民都不會這樣看，也沒達到（無限）這個程度」。他稱，近年多間媒體相繼結業，有新聞從業員被捕；香港外國記者會（FCC）以「不想誤墮法網」為由停頒人權新聞獎；媒體也關注在香港《國安法》及煽動罪下的執法準則。

呂秉權還表示，港府正打算就《基本法》23條立法，日後條文如何定義「國家機密」，例如在官方機構公布經濟預測數據前報導「消息」是否違法，亦屬顧慮之一，因此「令大家對新聞自由的感受，與以往不同」。

香港記者協會主席陳朗昇則指出，在現今社會環境下，不少媒體處理新聞時更小心，認為「寒蟬效應」已出現，稱「媒體報導是否無顧忌，大家有目共睹」。

香港特首林鄭月娥在同一場合致辭時就表示，媒體除繼續善用新聞自由、監察政府施政外，更應「自覺維護國家安全，遵守法律」，並「主動向社會傳達有關國家安全的信息」，為讀者提供正確、全面、不偏不倚的資訊。