連鎖茶飲「貢茶」 全新推出「黃金珍珠」系列新品，將於6/16日於台灣上市，「貢粉」不用飛韓國就能嚐到黃金珍珠的迷人風味，不過因各門市配貨有限，所以期間限定只銷售1個月且售完為止。

貢茶創新的品牌精神，將風味珍珠玩轉到一個全新境界，限定版「黃金珍珠」有別於水果風味珍珠，宛如寶石盒裡尊貴迷人的金色珠子，透著光更顯耀眼潤澤，入口時帶有些許蜜香氣息，即將席捲消費者味蕾，搭配推出兩款新品分別為，奶茶控最愛的「黃金珍珠絲滑奶茶」、清涼消暑的「黃金珍珠鳳芒果茶」，帶來完美細膩的全新食感。

消費者於6/16至6/18在全台貢茶門市購買新品系列，可享10元現折嚐鮮優惠。或於6/16前登入貢茶線上點餐會員，即可現領五張10元的新品限定折價券，兌換時間自6/16起至6/18止。想要獲得貢茶聯名款Kakao Friends限定贈品，則不能錯過官方臉書粉絲專頁6/16-6/20 、及7/1-7/5的「抽獎活動」。

貢茶「黃金珍珠絲滑奶茶」 療癒系奶茶飲品，帶來全新感受。清雅回甘的錫蘭紅茶，調和香醇濃郁的煉乳，創造風味醇厚的絲滑口感，迸上滿滿蜜香味Q彈的黃金珍珠，開啟夏日甜美耀眼的好心情。 北部售價75元/L杯，南部售價70元/L杯。

「黃金珍珠鳳芒果茶」 以口感輕盈的綠茶為基底，酸甜果香搭配黃金珍珠，清爽馥麗的滋味，為盛夏時光帶來全新感受。北部售價80元/L杯，南部售價75元/L杯。