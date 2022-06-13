疫情期間，民眾常利用網路購買日常必需品，北市警察局刑警大隊統計，2022年5月與去年同期相比，50歲到59歲的被害民眾大幅增加至11.4％，比去年6％多出5.4％，北市警察局製作「資安零信任 防詐先查證」防詐圖文，內容為「個資密碼零外洩」、「不明網站零點擊」、「不懂項目零投資」等3個口訣，提醒民眾務必注意網路安全防範，以守護自身財產安全。

北市刑警大隊統計，今年5月與去年同期相較，假投資詐欺被害年齡層以20歲至40歲為主，占總數的59.9％，但50至59歲的被害民眾卻大幅增加，占11.4％，請民眾務必提醒家中長輩，應慎選投資管道，避免遭詐。

刑大表示，駭客常利用民眾在網路平台購物，分析常購買的物品，同時騙取個資與財產，只要民眾稍微疏於警戒，便陷入詐騙集團設計的情境，像是解除分期等手法因而遭詐，為增強民眾的警覺意識，北市政府警察局特地製作「資安零信任 防詐先查證」圖文。

刑大分析近期詐騙手法，係假冒知名金融機構及經理的名義，以「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」等話術鼓吹被害人投資，初期帳面獲利豐厚，待被害人要提領時，卻遭工作人員表示因「操作資金超過餘額風險、提領金額存在洗錢嫌疑帳戶遭監控、警示」，並要求繳納罰款等理由拒絕出金，以榨取更多資金。

北市警察局在此提醒，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲不明網站連結，切記不可輕易點擊，易不可輕易透漏銀行帳號、密碼等個人資訊，如有疑義應立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢。