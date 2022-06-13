29歲江姓男子日前與友人到石山秀湖登山，江男在中段特生貨櫃屋登山道附近（海拔2166公尺）疑似高山症發作。警消獲報後上山搜救並找到江男，於13日凌晨將他送往旗山醫院醫治。

江姓男子與陳姓友人等一行7人日前從台南出發，要到石山秀湖做2天1夜登山行，但在返程時，江姓男子疑似在中段特生貨櫃屋登山道附近高山症發作、嘔吐、頭暈及無法行走，急需救援。

六龜警分局森濤派出所警員唐義岡、王鴻遠6月12日晚間6時許獲報，立即與六龜消防分隊成立搜救小組。由於林道顛簸崎嶇，歷經約4小時的搜尋，於當晚10時35分許在中段特生貨櫃屋登山道附近處，尋獲江男等2人，江男嚴重虛弱，所幸生命跡象穩定，無外傷。

同行陳姓友人表示，一行7人（2女5男）6月11日從台南市出發，至桃源區石山秀湖徙步登山。在隔天即將下山至終點站，於中段特生貨櫃屋登山道附近處，江姓男子身體不適，於是由其他5名山友下山至派出所請求協助，陳男留在現場陪同江姓男子待援。

六龜分局長陳膺方提醒，民眾上山要注意天候，更要考慮自己的身體狀況，量力而為才能平安出遊，若登山途中極需協助救援，盡可能待在原地等待，以利定位搜救，爭取最佳救援時間。