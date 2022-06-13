美股四大指數上周五跌逾2～3％，高價股、權值股成殺盤重心，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）跌逾6％，亞德客-KY（1590）千金不保，聯發科（2454）及緯穎（6669）也跌破900元關卡，台積電（2330）來到516元重挫14元跌破所有均線。

台股今（13）日持續進行高本益比（PE）調整，高價股成市場殺盤重心，矽力-KY及信驊都大跌6％以上，千金股中，以之前跌勢最深、6月營收有望回溫的大立光表現最抗跌，股價仍守穩在季線之上，此外，譜瑞-KY、力旺、AES-KY等跌幅都在4～5％。

亞德客-KY今天摜破千元大關，聯發科及緯穎都跌破900元關卡，芯-KY面臨800元保衛戰，富邦媒多日來慘跌，今天正式跌半根跌停以上、跌破800元價位。

台股權王台積電今天跌14元來到516元，光是一檔台積電大跌就拖拖累指數106點，權值股今天全面大跌，聯發科、鴻海及長榮等，都約各拖累指數10～15點，台達電．矽力-KY、和泰車及富邦金等，也累指數各5～10點之間。