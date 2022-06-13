土城加菲貓寵物業者梁姓男子日前不幸往生，妻子今在新北市議員林金結陪同下舉行記者會，指控新北市議員戴瑋姍質詢施壓動保處，導致丈夫公司不斷被政府機關上門稽查，加上網路霸凌，先生最後以死明志；戴瑋姍回應，對於梁先生逝世，她同感不捨，她不認識梁先生，問政也沒有針對他個人，只期盼從制度上獲得改善，並保護更多生命。

梁妻表示，從去年12月寵物買賣衍生的消費糾紛後，不斷接受到動保處、國稅局與派出所上門稽查，還有人不斷騷擾與恐嚇，趕盡殺絕式追殺他們。

妻子表示，丈夫身體疼痛都過得去，唯獨對於負面誹謗過不去，她認為戴瑋姍質詢，指控丈夫販賣有腹膜炎的貓咪，導致動保處對丈夫裁罰10萬元鉅款，又將丈夫送法辦，議員質詢雖有言論免責權，但質詢時要把事情查得清楚，別讓業者承受委屈，她也希望政府應保護他們，別讓業者無法生存。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠也說，動保處本應持公平公正執法及輔導業者，但常讓合法業者遭受不合理常態性稽查，讓業者心生恐懼，再加上民代壓力，最後導致一位摯愛寵物產業的合法業者蒙受冤屈。

動保處長楊淑方表示，對於民眾指控梁先生狂犬病疫苗、晶片等問題，動保處都查無不法，但因梁先生違反獸醫師法，替病貓施打瑞德西韋GS-441524針劑治療腹膜炎病貓，目前該針劑沒有許可藥證，且透過電商平台輸入違反刑事規定須移送法辦。

楊淑方說，對於事發她也很難過，其實這些都有行政救濟管道可以處裡，可以提出訴願與行政訴訟。

桃園市寵物商業同業公會理事長理事長古清木則說，藥劑在台灣不能用，但貓咪染上腹膜炎要不要救，只有一條路就是打這個針劑，梁先生是很認真培育加菲貓的業者，希望議員質詢拿出一點良知，呼籲戴瑋珊道歉認錯。

戴瑋姍說，她是接獲14位飼主陳情，他們皆在梁先生的貓舍購買貓咪，陸續發病死亡。之前也有非常多貓咪死亡的飼主，故向新北市長侯友宜建議，重新修訂「新北寵物定型化契約」，將犬貓分開，針對不同疾病樣態給予不同的擔保天數，讓飼主得以受到保障，同時讓繁殖業者負起照顧種犬種貓之責任，進一步推升動物福利。

戴瑋姍說，她要求動保處站在公正的立場依法辦理，繁殖業者卻認定她破壞新北行規，對她恨之入骨，必欲除之而後快，用盡各種攻擊、抹黑、打壓，以保護產業的舊有營利模式，過去到底是誰在配合縱容業者違法執業，飼主和受害的市民哪一天能得到正義？