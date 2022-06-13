據世界衛生組織預估，有近2成的確診者會出現「長新冠」的症狀，而台北市累計確診數已突破30萬例，恐有6萬人左右出現相關症狀，但國民黨台北市議員徐巧芯發現，今年2月至5月僅33位病患就診尋求幫助，認為政府要加強宣導，並透露有約1／3的患者出現睡眠障礙問題，為最大宗。

徐巧芯今（13）日在臉書表示，今年疫情大爆發，雖然大多數確診的人會自己康復，但後續的「長新冠」卻仍造成患者困擾。她指出，目前北市有14間醫院開設「新冠肺炎康復者門診」，但今年2至5月僅有33人就診，尋求醫療幫助。

徐巧芯表示，在這33位就診的民眾中，有10人出現睡眠障礙問題，為最大宗，而她實際詢問身邊確診康復後的朋友，也有許多人出現同樣的困擾，透露上班時體力很差，且容易感到疲倦，但下班後又睡不著，造成身心壓力越來越大，加上憂鬱、記憶力衰退等，有19人的症狀與精神障礙相關；其餘較常出現的還有胸悶、咳嗽、心悸及喉嚨痛等症狀。

此外，徐巧芯指出，就診民眾的平均年齡僅41歲，代表有許多長者並不清楚有此服務，也有許多人可能因為個別症狀選擇門診，如心悸去看心臟內科、胸悶就去看心臟內科等，沒有意識到可能是感染新冠的後遺症，認為中央及地方政府應該要再加強宣導。