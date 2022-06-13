據安永會計事務所周一公布的一份報告顯示，法國在金融服務業吸引海外投資方面，在去年比英國大幅進步。

英國仍占據歐洲的第一，在2021年吸引了63個投資專案計畫，但是與法國的差距縮小，法國有60個投資專案。

而這兩個國家吸引的專案數量都高於前一年，英國增加了7個，法國增加了11個。而這與歐洲整體萎縮的趨勢相反，歐洲整體吸引外卓直接投資(FDI)流入金融業，萎縮了2.8%。

倫敦在去年獲得39項計畫，居城市排名榜首，但是仍不及2018年的86個的一半；巴黎則有38個專案，僅落後倫敦1個專案。

安永研究人員表示，英國的高排名顯示，英國在脫歐後仍維持國際投資吸引力，但是法國正在迎頭趕上。

安永的金融服務經理Omar Ali說，法國成長快速，正縮小與英國差距，甚至在吸引來自美國投資方面首次超過英國。

西班牙、德國、愛爾蘭排名在3~5名；在城市排名方面則為馬德里、都柏林、柏林。