韓國大貨車駕駛持續抗議下，已影響到當地商業活動，韓股也因此重挫，一度大跌3%左右，目前大盤在2,518.4點，大跌77.47點或2.98%。同時，韓元也大貶。

韓國政府13日表示，當地大卡車司機為爭取最低薪資的罷工活動，已正式進入第7天，造成全韓各地物流作業中斷以及延誤。目前看起來沒有停止跡象，因為雙方初步談判破裂。

盤中，科技類股以及生醫類股表現最差，三星電子跌2.35%，SK海力士跌3.57%，主要電池製造商LG Energy Solution跌1.76%，化學大廠LG Chem也跌3.26%。

同時，三星生物製藥跌2.96%，藥廠Celltrion跌0.31%，現代汽車跌5.42%，起亞跌3.52%，網路業者Naver跌 4.07%，Kakao也跌3.87%。

韓元與美元匯價在1,286.95附近，韓元大貶18.05元。