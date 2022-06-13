無論是夫妻還是情侶在一起的時間久了，都可能面臨同樣的問題，就是彼此激情消退，少了甜蜜的愛情，只剩家人般的親情，因此如何維持情趣，是維繫感情的重要課題，女星佩甄就坦言，雖然跟醫生老公王祚軒結婚已久又有小孩，但兩人都想維持情趣，因此發展出「情趣暗號」，沒想到季芹聽了，害羞表示那句話她也很熟悉。

女星佩甄2008年與醫師王祚軒結婚，婚後生了一子一女，兩人成為夫妻至今已13年，她近日在《媽媽好神之俗女家務事》節目中透露，雖然都老夫老妻了，但他們還是會有想要親密的時刻，可是大多時候身旁一直都有孩子在，因此怎麼「相約」，成了問題。

佩甄表示夫妻倆在一起久了，多少會發展出屬於兩人之間的「暗號」，透露先前老公去大陸工作，久別勝新婚，返台時只要晚上跟孩子們說「今天媽媽沒有要跟你們睡喔」、「我今天要抱媽媽」，她就知道意思了，笑稱聽到老公說出這話，就知道晚上會比較「忙一點」。

而季芹跟佩甄的家庭組成類似，跟男星王仁甫結婚16年並育有一雙子女，聽了佩甄夫妻倆的「情趣暗號」，忍不住會心一笑，但更多的是驚訝，笑回：「我怎麼覺得，這句我也滿熟的」，竟然意外「撞暗號」，聽得全場大爆笑。