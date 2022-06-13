豐興本周盤價 全面維持平盤 12:442022/06/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料價格變化不大，豐興13日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。 豐興本周新盤價，廢鋼每公噸收購牌價為13,000元，鋼筋每公噸牌價維持23,300元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。 豐興本周內銷盤價 開平盤 買氣不振 豐興盤價連三跌 中鋼微降6月盤價 H2審慎樂觀 #豐興 #維持平盤 #豐興本周盤價 #國際廢鋼原料價格 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》買氣觀望 豐興廢鋼、鋼筋連3周跌 12:282022/05/09 財經 5月盤價 唐榮降華新升 04:102022/04/30 證券．權證 廢鋼重挫 豐興連降四周 04:102022/05/17 財經要聞 看淡5月營收 市場聚焦這三題材股 12:432022/06/06 財經 《鋼鐵股》跌勢未止 豐興廢鋼、鋼筋續降價 11:282022/05/03 財經 豐興全面調降本周盤價 每公噸降300～800元 12:562022/05/09 財經 《商情》觀望氣氛濃 國內廢鋼、鋼筋連4降 11:282022/05/16 財經 《鋼鐵股》止步4連跌 豐興廢鋼、鋼筋開平 12:082022/05/23 財經 《商情》國際廢鋼止跌 國內鋼筋、廢鋼續平 11:382022/05/30 財經 豐興調降廢鋼和鋼筋價格 每公噸降500元 11:432022/05/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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