由於國際廢鋼原料價格變化不大，豐興13日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。

豐興本周新盤價，廢鋼每公噸收購牌價為13,000元，鋼筋每公噸牌價維持23,300元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。

豐興本周內銷盤價 開平盤
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