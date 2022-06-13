台灣超商的御飯糰、三明治曾是熱賣商品，學生、上班族的最愛，不過有網友發現曾幾何時買的人變越來越少，到晚上8點架上還剩一堆，引發網友討論，有人指出，因為御飯糰、三明治漲價太誇張，越來越貴，搭配飲料後的價格都可以買一份便當。

有網友指出，御飯糰兩口就吃完了，有打折才會考慮買。(翻攝自 PTT)

一名網友日前在PTT發文，指出晚上8點去超商看到架上還剩許多三明治、御飯糰擺著賣不出去，「超商特定口味的飯糰，吃起來其實還不錯，當然價格普遍是不太OK，三明治就真的鳥，冷、貴、口感也不行。」好奇問大家有沒有超商飯糰、三明治很難銷的八卦？

對於超商御飯糰、三明治剩很多銷不出去，有網友直言主因就是貴，CP值越來越不划算，「當初御飯糰最便宜的我記得才16還18元 QQ」、「貴死，1個飯糰將近40塊，吃3口就沒了，真的是坑盤子」、「看珍食地圖，飯糰類每天都剩一堆，打折還是貴」、「只有澱粉還賣那麼貴，旁邊麵包划算多了」。

其中有人指出，尤其是三明治，跟幾年前比較起來縮水很嚴重，坦言「三明治現在貴到靠北」，但也有網友說依舊會買，因為方便「趕時間，需要先墊胃才會去買」、「還是會買啦，食用方便，有些時候沒法用兩隻手吃東西。吃得快又單手，對通勤族來說也算一種選擇」、「有些10點下班的會買！」