北京大學國發院名譽院長林毅夫今天（6月13日）在《北京日報》刊文稱，自2008年以來，中國每年為世界經濟增長的貢獻在25至30％之間，如果能保持這一貢獻率，美國以外那些國家為了自身的就業、社會穩定和發展，不能沒有中國市場，就不會輕易掉進美國的圈套。保持一定的增長速度，這是經濟工作應該有的一條底線。中國必須努力保持增長，這樣可以增強信心，其他國家也會對中國有信心，這是對內實現中華民族偉大復興，對外駕馭百年未有之大變局的最好辦法。

文章稱，近幾年，林毅夫經常在各種場合講，在百年未有之大變局中，保持快速發展是中國駕馭大變局的基礎和關鍵，是中國最大的大局、最大的政治。當前，中國經濟遇到哪些重大新挑戰，怎麼應對這些挑戰呢？

★當前經濟面臨國內外雙重新挑戰

文章稱，從國外看，美國總統拜登2021年上台以後，相比川普時的對華政策而言，換湯不換藥，延續了貿易戰、科技戰，而且變本加厲積極推動組建所謂的民主同盟，以政治體制、價值觀、意識形態等劃界，試圖以此在政治上孤立中國，進而在經濟上讓這些國家和中國脫鈎。最新的行動則包括美、日、印、澳組成一個聯盟，想打造亞洲版的北約，美國主導的北約則邀請了日本、韓國這些西太平洋的國家去參加他們的峰會。拜登還在華盛頓舉行東盟國家特別峰會，推動美國與東盟國家簽署全面戰略夥伴關係，並試圖說服這些國家把供應鏈搬離中國。

文章稱，除了美國對中國發動的遏制和孤立行動之外，俄烏戰爭從今年2月底爆發到現在，短期之內的影響很明顯，造成全球的石油天然氣價格、糧食價格急劇上漲。美國、歐洲本來已經面臨通貨膨脹的壓力，俄烏戰爭進一步加劇了他們的通貨膨脹。對中國而言，中國不僅是石油的主要進口國，糧食也在相當程度上依靠進口。除了油價、糧價之外，還有一些進口的礦產資源價格也在上漲。因此，俄烏戰爭會使中國進口成本增加，影響經濟增長，這在短期是不可避免的。從中長期來講，經過這次俄烏戰爭，俄羅斯與歐盟之間的不信任和安全局勢的緊張一時間注定難以消除。有些勢力試圖渾水摸魚，借俄烏戰爭挑撥中國和歐洲的政治關係，以安全為由，推動歐洲與中國在經濟、貿易上脫鈎。這些是國際環境中出現的重大新挑戰。

文章稱，從國內看，從2021年第三季度以來，中國經濟已經出現比較大的下滑，這一下滑趨勢源於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。實際上，從去年下半年到今天，還處於這樣一個下滑週期當中。進入今年3月份以後，中國國內經濟下行壓力加大，因為Omicron病毒的傳染率非常高，一些地方，像深圳、廣州、上海、北京相繼出現疫情。疫情防控的舉措必然影響到生產、投資、消費各個方面，使經濟全面放緩，要實現今年5.5％的增長目標將更加困難。

★保持增長和開放應對國際挑戰

文章稱，對於來自國外的挑戰而言，美國冀圖各國跟中國脫鈎，讓中國重回封閉經濟，如果得逞，中國的經濟增長速度就會慢下來，中國的第二個百年目標就難以如期實現，而且會產生更多新的挑戰，這正是美國的如意算盤。但是，面對美國的這種圖謀，中國也要看到自己的有利條件，中國是世界第一大貿易國，擁有世界第一大市場。貿易是雙贏的，而且貿易當中的小經濟體從中受益超過大經濟體。美國也許為了維持其霸權地位，寧可為了政治利益犧牲經濟利益，但是歐盟、東盟和其他經濟體如果跟隨美國和中國脫鈎，需要犧牲掉自身的經濟利益，在政治上他們只不過為美國維持霸權做嫁衣裳，得不償失。

文章稱，自2008年以來，中國每年為世界經濟增長的貢獻在25至30％之間，如果能保持這一貢獻率，美國以外那些國家為了自身的就業、社會穩定和發展，不能沒有中國市場，就不會輕易掉進美國的圈套，美國要其他國家和中國脫鈎的圖謀就難以實現，中國就會有更大的機會爭取一個有利於自身發展的國際環境。

文章稱，對於俄烏戰爭，中國要繼續堅持清晰堅定的國家立場，即中國希望和平，主張用外交解決爭端，不願意看到戰爭；中國堅決維護《聯合國憲章》，尊重每個國家領土的完整。當然，中國也必須尊重各個國家的安全需求。中國和歐洲國家沒有地緣政治的矛盾，要避免落入美國和海外有些勢力的圈套，影響中國和歐洲國家的經貿合作。

總之，除了美國為了維持政治霸權寧可犧牲經濟利益之外，對其他國家而言，中國的增長、中國的開放、中國的發展正是他們的發展機遇。所以，保持快速增長、擴大開放、倡導全球化既是中國實現第二個百年目標、實現民族復興的需要，也是破解美國圖謀和外部挑戰的最好辦法。

★提振信心，守住重心，化解國內經濟挑戰

文章稱，從國內的經濟挑戰來講，中國從去年以來面臨三重壓力——需求收縮、供給衝擊、預期轉弱。林毅夫覺得最關鍵的是預期轉弱，因為預期轉弱以後，大家投資就沒有信心，供給就會減少，供應鏈受到衝擊，也失掉了克服困難的動力，進一步傳導就會帶來就業下降，收入不增長，最終需求也會收縮。

所以，三重壓力中最關鍵的是預期轉弱。預期怎麼轉弱的呢？這在相當大的程度上是政策執行層面出了問題，去年中央經濟工作會議指出了一些政策執行中的合成謬誤。比如平台治理、雙碳目標、房地產行業整治、共同富裕，每一項都是很重要和必要的改革、調控政策和發展方向，但在執行上，一些中長期的、全局性的政策被短期化、地方化、碎片化執行，形成了合成謬誤，打擊了大家對經濟發展的信心，尤其是企業家和投資者的信心，而我們都知道，信心比黃金更重要。和提振信心一樣重要的是堅定經濟發展這一重心。發展是解決一切問題的基礎和關鍵；一定要把這項認識落實到位，在發展中解決中國國內國外的問題，否則只會使問題更多。

★要科學地落實防疫方針，而不是層層加碼

文章稱，就當前來講，在疫情防控上，要堅持動態清零的總方針，但在落實上要做到科學、有效，不能在落實當中濫用權力，層層加碼。在媒體上看到有些地方打著疫情防控需要靜態管理的旗號，不讓農民下地。農業與工業不同，農時一誤就是一年，這會影響到糧食安全，威脅社會穩定。所以，在落實防疫政策時一定要堅持科學的原則，開動腦筋，因地制宜，而不是層層加碼。層層加碼本質上是一種懶政的表現。

文章稱，大陸各地在爭取動態清零以後，要迅速恢復生產生活。由於疫情已經兩年多，在一些封控城市，很多中小微企業已經到了瀕臨破產的邊緣。在這種狀況下，一定要推出有效的政策來共渡難關，像減稅、免稅、減租金、貸款延期等一系列措施，都是必要的。同時，救助也要關注受疫情衝擊的個人和家庭。在救急措施之外，積極的財政、貨幣政策也要發力，包括支持新基建，為結構轉型升級提供條件。通過多方的努力，今年保持5.5％左右的增長還是有可能的。

文章稱，保持一定的增長速度，這是經濟工作應該有的一條底線。中國必須努力保持增長，這樣可以增強信心，其他國家也會對中國有信心，這是對內實現中華民族偉大復興，對外駕馭百年未有之大變局的最好辦法。