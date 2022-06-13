苗栗縣13日起高中以下各級學校恢復實體上課，許多家長擔憂就讀幼兒園的孩子，因為不能打疫苗而保護力不足，各校目前則加強防護措施。

今天上午7到8點，苗栗高中、國中、小學跟幼兒園都恢復實體上課，不少家長親自接送孩子到校，很多學童書包滿滿，裡頭裝著的都是線上課程作業。

雖然家長們親自陪同孩子到校，但心中仍有擔憂，許多爸媽表示，孩子回學校念書，一方面因為要上班無力照顧小孩而鬆一口氣，一方面又很擔心小孩可能染疫，除了告知孩子要勤洗手、不要隨意脫口罩，也在書包備妥乾洗手液、酒精噴瓶跟備用口罩。

苗栗13日起高中以下各級學校恢復實體上課。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市、頭份市、竹南鎮等地區幼兒園，都加強防疫工作，包括幼童位置固定、老師不跑班、定時清消等措施，並要求孩子除吃飯喝水以外，都要全程戴口罩。

苗栗衛生局指出，截至目前，6到11歲接種莫德納第1劑者7237人，5到11歲接種BNT兒童1萬5682人，全縣5到11歲應施打戶籍兒童3萬3348人，目前仍有6747名兒童還未打疫苗。