身為這次台鋼雄鷹新人測試會中年紀最大的球員，現年40歲的前職棒球員郭岱琦自己身體狀況還行，認為年齡不是問題，他希望以自身為榜樣，鼓勵自己的孩子們為夢想努力。

郭岱琦是統一獅2004年選秀會第一指名，2016年被獅隊釋出，中職生涯留下一軍出賽819場，587支安打、66發全壘打，生涯打擊率2成63。

離開職棒後，郭岱琦也曾到對岸擔任棒球俱樂部教練，後來因為疫情爆發回台，投入健身市場，目前除了經營健身房也擔任棒球教練。

之前台鋼雄鷹公布部分測試會名單時，大家看到郭岱琦的名字也在其中都十分驚訝。他笑著說：「會投入測試會主要是給自己一個機會，準備測試會沒有壓力，雖然4、5年沒有正式訓練，但身體狀況還行。」

在今天測試會前，郭岱琦也有自己到外面做測試，他透露打擊各方面的數據跟過去在職棒時期沒差太多，透過回想以前擊球感覺為測試會做準備。

以40歲之齡再挑戰重回職棒的機會，郭岱琦認為年齡不是問題，重要的是想好好把握機會，他也提到，自己的孩子現在也有在打棒球，希望能拿出球員的榜樣，「讓他們看看爸爸已經40歲了，還在為自己夢想努力，因為棒球是我的最愛。」