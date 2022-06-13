秋紅谷生態公園占地3公頃多，擁有綠地、湖泊，被稱為「都市之肺」，看好秋紅谷湖泊，有水帶財吉兆，為豪宅行情加值。（盧金足攝）

台中市「寶輝秋紅谷」的39樓毛胚戶別，坐擁秋紅谷生態公園首排的美景。（台灣房屋提供／盧金足台中傳真）

台中市台灣大道旁秋紅谷生態公園，在寸土寸金七期，占地3公頃多，擁有綠地、湖泊，被稱為「都市之肺」，豪宅看好秋紅谷湖泊，有水帶財吉兆，吸引金字塔族群購屋、收藏，依最新實價資訊揭露，首排建案「寶輝秋紅谷」39樓戶，去年7月以總價1.66億元售出，換算單價92萬元，該筆交易備註「毛胚屋」攻上9字頭。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，「寶輝秋紅谷」社區最高價為頂樓的兩戶樓中樓交易97.2萬元、97萬元，這次揭露的「寶輝秋紅谷」39樓戶毛胚屋，讓「寶輝秋紅谷」成為三度攻上9字頭的豪宅社區。

陳定中說，分析台中市歷來「單價9字頭俱樂部」的豪宅交易，不少是靠「帶嫁妝」衝出高價，有的是包括裝潢實品屋，「寶輝秋紅谷」39樓戶，以毛胚屋姿態擠進榜單，令各界眼睛為之一亮。

採毛胚、半毛胚銷售，在豪宅頗為常見，因富豪買家大多有獨到的居家審美，毛胚屋有利於針對個人家庭需求和品味，型塑理想居所。

台灣房屋集團趨勢中心指出，但台中豪宅先前受政策、景氣影響買氣，台中建商改採實品屋、含裝潢等讓利策略激勵買氣，近年豪宅市場因台商資金返台明顯回溫，毛胚屋交易屢傳高價。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方說，屋齡約6年的「寶輝秋紅谷」，位於秋紅谷第一排，具有三面臨路的完整形勢，社區採臨路退縮規畫，享寬闊棟距；社區規劃設計用心，打造「不著地空中會館」，在台中豪宅中頗具指標性。

陳裕方表示，「寶輝秋紅谷」北側，正對秋紅谷生態公園，39樓戶擁有秋紅谷首排美景，在公園特色加持下，以「毛胚屋」躋身台中豪宅單價9字頭俱樂部，與同樣在秋紅谷第一排的「聯聚瑞和」，聯手稱霸台中毛胚屋單價排行榜。