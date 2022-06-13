鎮長洪麗娜也說，相當支持代表會這項作法，不僅提升用路人的行車安全，也不會因為選舉後大量人工垃圾，造成環境汙染與清潔隊員的辛勞。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

田中鎮代表會代表謝自強在2018年時率先提案，謝自強說，基於環保、行車安全、以及時代的變遷，傳統的旗幟與布條都會被淘汰，所以讓影響交通安全及環境整潔的旗幟消失，相信是多數人的期待。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

大街小巷旗海飄揚就知道選舉又要到了，每到選舉期間各大路口都看得到不同候選人的旗幟，彰化縣田中鎮民代表會今提案通過，打頭陣決議今年選舉所有公共場所一律禁止候選人插旗，杜絕過每逢選舉滿街旗海飄揚的亂象，代表會主席蕭飛龍表示，必定會落實執行，也相信這是多數鎮民所期待的。

田中鎮代表會代表謝自強在2018年時率先提案，將在2022年五合一選局推行「本鎮競選無旗幟，乾淨安全大進步」的政策，獲得全部代表的支持；謝自強說，基於環保、行車安全、以及時代的變遷，傳統的旗幟與布條都會被淘汰，所以讓影響交通安全及環境整潔的旗幟消失，相信是多數人的期待。

蕭自強表示，傳統的選舉旗幟已經無法在資訊時代裡達到很好的宣傳效果，所以才會提出來希望全鎮能禁止旗幟滿街掛的亂象，還給鎮民一個乾淨整潔的街道鎮容；代表會主席蕭飛龍及所有代表也認為，這算是一個創舉，在彰化過去所沒有，也期待讓田中鎮民有一個新感受。

鎮長洪麗娜也說，相當支持代表會這項作法，不僅提升用路人的行車安全，也不會因為選舉後大量人工垃圾，造成環境汙染與清潔隊員的辛勞，今年6月臨時會中就已針對推動無旗幟運動的細部規劃來進行討論，目前已經與所有代表達成共識，共同來推動無旗幟運動。

洪麗娜說，依據彰化縣競選活動期間競選廣告物使用管理規則，候選人辦事處、服務處、政黨辦公所在地周圍30公尺內，後援會所在地20公尺內則不在此限，是可以有旗幟或布條廣告，其餘公共空間皆不得出現競選旗幟或布條，呼籲所有候選人遵守規定。

清潔隊則表示，即日起至11月26日止，清潔隊將派員拆除巡查小隊，針對重要道路進行巡查，廣告機車隊也會加強稽查與拆除，另外也鼓勵民眾以資源回收兌換方式，每3公斤能領取百元全聯禮券，與清潔隊共創乾淨整潔的城鎮環境。