證交所本（6）月法說會本周登場，中電（1611）本周三（15日）率先開跑。中電近日股價強勢上演，今（13）日表現抗跌，至近午盤時股價約維持平盤。中電5月營收1.47億元，月增7.78％、年增1.45％，累計前5月營收6.76億元、年減10.34％。第一季每股賺0.07元。

6月在證交所場地舉行自辦法說會有中電15日舉行，接下來，辛耘16日、鳳凰22日、偉聯28日、欣天然29日等，5家公司將接棒舉行法說會。