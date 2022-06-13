香港自疫情爆發以來，長期維持外防輸入防疫策略，外派人員以至本地人才流出香港成市場共識，金融業內人才加速流轉。金管局總裁余偉文13日坦言，金管局2021年人才流失率達7％，明顯高於以往年均3％至4％。

香港經濟日報報導，余偉文稱，2021年流失最多是具科技背景人員，他們從事科技監察工作，又或者於該局的數位辦公室工作，金管局自行培訓人手以應對。不止金管局，另一金融監管機構證監會早前也披露，2021年人才流失率達12％，年高出6.9個百分點。

余偉文表示，人才荒不只香港獨有，許多人員都不希望與家人分隔兩地，但長遠而言人才一定會被機遇吸引。他認為，只要香港渡過疫情，且創造到足夠機遇，甚至機遇加強，一定會吸引人才回來。除科技人才外，余偉文又指綠色金融人手亦不足，因綠色金融新事物多，內有很多專門，例如分類標準（taxonomy）、披露、發行綠債過程等，該局亦會有人才培訓計劃。