國民黨黨內提名前行政院長張善政選桃園市長，一度引發羅智強等黨內競爭者反彈，最後因羅智強退選而落幕，但國民黨台北市議員徐巧芯指，羅智強最終沒被提名與國民黨當前在「中道、理性、客觀」的觀念有關，惟她直言，這完全是民進黨的騙術，目的就是在於削弱反對黨，以利於繼續完全執政。

徐巧芯今（13日）早參與媒體人朱凱翔網路節目《誰來早餐》錄影，首先就黨內整合問題，認為朱立倫的整合能力要加油，也提到若年底九合一選舉選得好「對他（朱立倫）雖不敢說有加分，但也不至於倒退」，反之若沒選好，徐巧芯直言「我覺得他黨主席也很難當下去了！」

徐巧芯也指出，當前國民黨在觀念上有很大錯誤，認為「中道、理性、客觀」，不做批判、監督，「順著民進黨摸毛」就可以獲得中間選民支持。「這都是民進黨的騙術！」，徐巧芯表示民進黨希望批評「小力一點」，不受到太尖銳的挑戰，同時剷除掉對於會大力批判的人，完全執政就一定能繼續。

徐巧芯以先前羅智強與朱立倫的紛爭中為例，指出不同於以往，民進黨這次選擇罵羅，甚至到張善政出線後還是如此，她強調民進黨很有策略性，會專挑有威脅性的人下手猛攻，同時也等待時機、利用國民黨人「看到他人有難自己先逃」的弱點「各個擊破」。最後徐巧芯表示近日看到「國民黨不提名羅智強，理由是想提名較中立候選人」的相關報導，對此她也直言「一個政黨沒有任何戰將，想獲勝是不可能的！」