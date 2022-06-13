內政部指出，有些房東擔心房客在租屋處設置戶籍，搬離後戶籍沒有遷出，導致無謂麻煩。內政部強調，依據戶籍法規定，房客搬家戶籍未遷出，房屋所有權人可依法申請將房客戶籍遷至當地戶政事務所，房東實際上無需擔心。

為了讓房東更放心讓房客設籍，即日起增加線上服務，當房客搬遷而未遷出戶籍時，房屋所有權人只要掃描上傳房屋所有權證明文件，以及同意戶所運用「地政資訊網際網路查詢系統」查核確認房屋所有權內容，經戶所查證房客確實已遷離戶籍地，並辦理後續行方查詢無法查到，就會將房客全戶戶籍遷至戶政事務所。

住宅租賃定型化契約已有明文規定房東不得拒絕房客設籍，目的是在保障房客就學與申請各項社會福利的權利，以安定房客家庭生活所需，是有利租賃雙方的好事情。這次加強房東線上申請房客遷移戶籍服務，房東可以更放心的讓房客於租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏的效果。

內政部強調，租屋市場過往在相關法制不盡完善下，確實累積一些讓租賃雙方彼此不信任的情形，這些年透過法律面與制度面的持續精進，對保障房東與房客權益均有改善，請民眾放下過往陰影，做個安心的房東與房客。