陸媒統計，大陸證監會資料顯示，截至6月12日，2022年以來證監會和地方證監局對券商和行業從業人員開出的罰單已過百張。從處罰緣由來看，主要涉及券商投行業務、資管業務、經紀業務等。值得關注的是，券商資訊技術問題、場外期權、境外業務等，成為2022年監管的關注重點。

證券時報報導，專家認為，在「零容忍」監管方針的指導下，券商的所有風險點都會被納入監管，推動證券行業高品質發展。

報導指出，開展經紀業務不合規，是券商被罰的一大主因。根據統計，券商三分之一罰單涉及合規問題，例如券商工作人員代客理財，為客戶提供融資便利，違規向客戶推薦股票，券商工作人員炒股等。此外，還有券商工作人員在未取得證券投資諮詢執業資格的情況下，向客戶提供投資顧問服務。

投行業務不合規，是券商受罰的另一大原因。年內27張罰單與此相關，主要是在IPO、再融資、重大資產重組以及債券發行等專案中，相關券商對檔的真實性、準確性核查不充分；發行股份上市當年企業即虧損或業績大幅下降；未勤勉盡責履行持續督導職責等。

另一個被罰的原因，是資管業務存問題。從2022年的被罰原因來看，主要涉及估值方法不合理；投資交易管理存在缺失；投資者適當性管理制度不健全；重大事項未披露等問題。