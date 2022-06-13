統一超（2912）再度踩界超市地盤，13日宣布化身「選果專家」，透過網購平台開賣西瓜、鳳梨、芒果等當令水果，主打嚴格篩選只挑好貨，要讓消費者可以方便、就近購買高品質的新鮮水果。

生鮮蔬果向來是超市及傳統市場的強項，對於超商而言，由於賣場空間等因素，過去多半只銷售分切的盒裝水果、或是香蕉等，很難銷售西瓜、鳳梨等大型水果。不過現在透過網購平台的搭配，讓超商化身蔬果店變成可能。

統一超主管今天表示，公司旗下的i預購平台，去年就率超商通路之先，推出多種組合、產地直送的有機蔬果箱，由於疫情驅動，相關類別業績較去年同期大幅成長四成；而生鮮蔬果類別也在i預購網站銷售名列前茅，5月衝上全站熱銷類別前三名！讓公司信心大增。

統一超先前已嘗試透過「i划算」手機群組揪團功能，結合網站店取、宅配，販售過去僅在賣場、百貨超市以及網路販售的洋香瓜、奇異果等中高價水果，透過虛實串連門市熟客群組，養成超商客群藉由數位工具購買蔬果的習慣，也滿足防疫期間消費者網上快速採買需求。

統一超決定乘勝追擊，趁著夏天，今天宣布開賣當令的「夏日三大天王」，包括來自花蓮的13公斤大西瓜、鳳梨界新寵台農16號鳳梨，以及比臉還大的金煌芒果。

統一超希望化身「選果專家」，為消費者嚴格篩選以當季盛產、甜度達檢驗標準為基本門檻，確保口感飽滿甘美，統一超與43個產銷班、346位果農合作，從產地預先嚴格篩選確保品質，從栽種到出貨以「三管兩選四抽驗」層層關卡，講究果品風味的完美呈現，並以全程低溫物流配送，確保每份水果皆於黃金賞味期送達消費者手中。