連鎖餐飲集團乾杯(1269)雖受兩岸疫情影響，2022年5月合併營收降至近10月低點，但外賣業績成長及展店效益有效減緩營收衝擊。展望後市，隨著上海漸進解封、台灣持續拓點、推出新菜及電商、外賣服務，集團預期營收有望逐步回溫，盼疫情緩和後營運重返正軌。

乾杯公布2022年5月自結合併營收2.05億元，雖較4月2.25億元減少8.93％、降至近10月低點，仍較去年同期2億元小增2.04％，為同期第三高。累計前5月合併營收13.35億元，較去年同期12.59億元成長6.06％、續創同期新高。

乾杯表示，5月雖適逢母親節餐飲節慶檔期，但營收仍受兩岸疫情影響。不過，由於去年同期全台疫情升級三級警戒、禁止餐飲內用，使比較基數較低，配合展店效益挹注，使年增率由負轉正。

乾杯指出，台灣今年轉向與病毒共存，民眾自主防疫意識升溫、外出用餐大減，來客數砍半加劇對營收表現。中國大陸亦受上海封城、北京宣布暫停內用影響，所幸深圳地區門市營收回溫、月增達37％減緩衝擊程度，使中國大陸5月合併營收月增10％。

其中，乾杯旗下全品牌因應消費趨勢，提供外送服務及外帶優惠爭取業績，使5月外賣營收月增達6成。「乾杯超市」推出4款黑毛屋本家「日本A5和牛鍋」免運防疫箱、並祭出最低42折優惠，不到一周熱銷近200組，帶動業績月增近2成，減緩對營收衝擊程度。

展望後市，隨著上海漸進解封，乾杯中國大陸據點陸續恢復營運，配合深圳餐飲市場回穩，營收有望逐步回溫。台灣則持續拓展版圖，旗下「老乾杯」6月將首度插旗嘉義，進軍結合商務、休閒、娛樂購物的「嘉義耐斯王子大飯店」，為集團營運增添新兵，

同時，乾杯掌握夏日商機，旗下「和牛47」、「黑毛屋本家」等陸續推出夏季新菜，盼吸引民眾嘗鮮，並持續提供電商及餐廳外賣服務，讓消費者擁有多元安心的用餐選擇爭取營收，盼疫情緩和後使營運表現恢復正軌。