豐興(2015)周一(6月13日)開出本周內銷盤價持續全面平盤，已連四周平盤。本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，鋼筋、廢鋼連四周平盤，型鋼產品基價也平盤，並連五周平盤。目前訂單需求狀況，豐興莊文哲表示，目前觀望氣氛濃厚，銷量要增長恐怕要等國際情勢好轉才能帶動。

回顧上次6月6日盤價，受到國際廢鋼原料價格有止跌回穩的影響，開出內銷盤價持續全面平盤，已連三周平盤。上周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，鋼筋、廢鋼連三周平盤，型鋼產品基價也平盤，並連四周平盤。

盤價連四周回穩，本周豐興廢鋼收購價每公噸持平至1.3萬元，鋼筋也持平至每公噸2.33萬元，型鋼產品基價亦續持平至2.86萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持續下跌，本周從每公噸475美元轉跌為465美元，連兩周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價從每公噸持平435美元轉為上漲至440美元，澳洲鐵礦砂由每公噸143.75美元轉跌至141.85美元，再度走滑。