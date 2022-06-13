蔡義德參加逢甲大學EMBA碩士班畢業典禮。（蔡義德提供）

蔡義德參加逢甲大學EMBA碩士班畢業典禮。（蔡義德提供）

生命鬥士歌手蔡義德12日出席逢甲大學EMBA碩士班畢業典禮，取得文創管理碩士，且現場驚喜獲頒「新典獎」的殊榮，在一雙寶貝兒女陪同下，蔡義德開心表示：「感謝有母親的鼓勵，讓我能堅持的完成學業，人生活到老學到老。」5年前被醫生宣告四肢將漸凍的他，個性樂觀沒時間嘆氣，持續努力積極復健，且把握時間及時圓夢，高雄巨蛋開唱與攻讀博士學位為下個目標。

蔡義德表示2年對一般人來說也許是很短的時間，但對他而言卻無比漫長，因他家住南部，為了上課得北上台中，每次開車往返需4小時，且為了攻讀碩士班，演出活動必須有所割捨，他2年來幾乎沒有向學校請假過，坦言期間曾因課程繁重一度想放棄，靠母親鼓勵「做事就要有始有終」 終於完成課業；至於為何想重返校園讀書？蔡義德表示經營養鴨事業幾10年，體會世界變遷、產業結構隨時需要更新，因而在好友推薦下進入碩士班就讀，「2年來我克服多障礙，苦尋研讀許多資料與電腦打報告等等，重新認識企業的管理經營與改變新思維，讓我的養鴨事業，有了新方向來因應未來的變化，真是很大的收穫」。

56歲的蔡義德以堅強信念感動許多人，1歲時即因感冒得到小兒麻痺、雙腿不良於行的他，8歲時又因父母誤信密醫，導致左手開始萎縮，只能以輪椅代步，直到33歲繼承父業養鴨，經營鴨與鵝肉等相關加工等食品，在台灣市場佔有一席之地；蔡義德表示近年疫情嚴峻，養鴨事業也受影響，實體店面大幅縮減，冷凍食品的便利性讓網路訂購業績成長10倍，慶幸還能平衡，「這也是我在研究所學習的心得應用在真實的事業上的實證，危機就是轉機」。

他5月曾因確診在家休養，慶幸只是輕症，沒有發燒只有咳嗽與全身痠痛，很快的就康復了，蔡義德目前除了積極的做四肢復健外，也在準備完成心願，雖疫情讓他原本在高雄巨蛋開個唱受阻，但蔡義德仍未放棄，靜待最好的時機開唱，且7月即將推出新專輯，為圓夢與生命的時間賽跑。