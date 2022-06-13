從6月2日起，廣東省接連遭遇強降雨天氣，多地一度變成澤國，其中珠江流域逾50條河流發生超警以上洪水，西江形成今年第2號洪水。而大陸南方將再迎強降雨過程，大陸水利部12日對南方7省區包含福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南的雨情啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。

據香港01引述大陸水利部發布的汛情通報顯示，12日至14日，江南南部東部、華南大部、西南東南部等地將有一次強降雨過程。受其影響，強降雨範圍內的一些主要江河可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

也因此，大陸水利部針對福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南7省區啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，要求相關省級水利部門與水利部長江水利委員會、珠江水利委員會密切監視雨情和汛情發展變化，重點做好水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作。

回顧過去幾天在暴雨之下也確實屢屢傳出災情，例如廣東省陽江市江城區多條村發生水浸，位於南排蔡屋新村十幾處舊民房的積水漲至一樓，有長者及小孩走避不及被困。由於水流湍急，積水最深處超過2米，且巷道狹窄，救援艇無法進入樓內，消防員只能搭建「人梯」，讓被困市民慢慢爬到救援艇上再撤離。