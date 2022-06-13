高雄鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等行政區13日凌晨瀰漫動物排泄物臭味，許多民眾以為是化糞池管線異常，高市府環保局也接獲10件陳情案，立即派員到場勘查，循風向上風處巡查後，發現臭味來源竟是行道樹掌葉蘋婆開花所致。

高市府環保局指出，今日凌晨接獲10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味案件，且地點分布多個行政區，經查發現異味來源是行道樹掌葉蘋婆所致，掌葉蘋婆樹為高雄市常見的行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路均有種植，在開花季節會產生類似豬屎的惡臭味，常使民眾覺得不舒服。其他常見花期會產生異味的行道樹還有黑板樹、福木、大葉山欖等。

環保局呼籲，民眾近期若有聞到異味，可先於住家附近查看是否有種植會散發異味的樹木種類，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線，環保局將派人前往現場確認。