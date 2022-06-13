高雄呂姓男子開車違停紅線遭員警舉發並拖吊，領車時發現保險桿疑有多處毀損，怒告民營拖吊業者求償損失3萬元。高雄地院法官認為，業者是警方「助手」，呂男告錯對象，應向國家請求賠償，駁回呂男之訴。

2022年2月開公司車、在高雄市區紅線違停，遭值勤員警舉發，隨即叫來拖吊車將該車拖至八德拖吊保管場。呂男繳罰款領車時，發現保險桿多處毀損，質疑是拖吊過程不慎造成，怒告拖吊業者求償8000元、精神慰撫金2萬元，外加請假工資、維修費共計3萬元。

法官認為，值勤員警因發現違規停車而執行職務，開單舉發並將違規車移離，民間拖吊車業者只是配合前去拖吊，屬行政程序法上所謂的「行政輔助人或稱行政助手」，並非以自己的名義獨立行使公權力，認定向民間拖吊業者求償無理由，駁回請求。

法官強調，呂男既然主張值勤員警執行拖吊職務時、不慎將他的汽車毀損，就應先以書面向開單員警所屬機關請求國賠，不得逕向公務員個人請求賠償，否則法院得依民事訴訟法第249條第2項之規定駁回，最後也駁回呂男之訴。