蔡英文總統今天上午接受史瓦帝尼王國新任駐臺特命全權大使蒙西比呈遞到任國書，期盼兩國持續在經貿、能源、公衛及資安等領域，展開更多合作計畫。蒙西比則向蔡總統保證，史瓦帝尼王國絕不會背棄與臺灣的邦誼，也盼進一步深化兩國既有的友好關係。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，臺灣和史瓦帝尼展開更多合作計畫。尤其疫情期間，史瓦帝尼成為臺灣第三大的酒精進口來源國，我們兩國也共同合作，在史瓦帝尼生產醫療口罩。這些合作顯示，臺灣和史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。

蔡英文總統今天上午接受史瓦帝尼王國新任駐臺特命全權大使蒙西比呈遞到任國書(總統府提供)

她感謝史瓦帝尼，多年來在國際場合，堅定支持臺灣的國際參與。在上個月的世界衛生大會，史瓦帝尼也再次為臺灣仗義執言，這份情誼讓臺灣人民非常感動。她請蒙西比務必轉達我們對史瓦帝尼政府和人民的感謝。

蒙西比過去曾經訪問臺灣，長期以來相當支持臺灣。蔡英文認為，這次蒙西比獲派駐臺，不但展現恩史瓦帝三世國王對臺灣的重視，也顯示對蒙西比的肯定。她相信以蒙西比的專業和經驗，將協助臺灣和史瓦帝尼持續深化夥伴關係。

蒙西比則轉達史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世、王母及史國政府暨人民，向臺灣政府及人民表達誠摯問候。他說，史瓦帝尼與臺灣透過對未來的共同願景而緊密相連，兩國也長期進行友好的交流，在過去超過50年的時間持續深化雙方堅實的友誼。

蒙西比指出，在近代歷史上，史瓦帝尼和臺灣在追尋國家的獨立自主以及自由的道路上彼此扶持，史國身為非洲最後一個臺灣的邦交國，更應該與臺灣攜手共同面對挑戰、發展經濟、嘉惠民生，同時堅守民主價值。

他強調，民主與自決的權利密不可分，他也鄭重重申，中華民國臺灣有一切權利決定由誰，以及透過何種方式來治理自己；倘受到威脅，臺灣正如同任何獨立國家一般，都有權自我防衛，而臺灣的盟友也有協防的義務。他向蔡英文總統保證，史瓦帝尼王國絕不會背棄與臺灣的邦誼；也盼進一步深化兩國既有的友好關係。

蒙西比提到，臺史兩國間的友誼及互利互惠的合作，不僅增進彼此的共同利益，也對兩國區域乃至全球的和平、穩定以及發展極有助益。他深信透過兩國政府及人民的共同努力，臺史之間長期的建設性合作夥伴關係將邁向嶄新的高度。

對於獲指派為史瓦帝尼王國駐中華民國(臺灣)大使，他深感榮幸，也瞭解此一職位所承擔的重大責任。將在任期當中竭力推展及深化臺史間各項互利互惠的合作，增進兩國政府及人民彼此的交流及友誼，將臺史關係推向另一個新的高峰。