大陸共青團主管的《中國青年研究》雜誌近期刊發的一篇文章指出，在大陸，家庭財富水準越高，在子女職業導向上越呈現「自由擇業」傾向；家庭受教育程度越高，在子女職業導向上越傾向於專業技術導向，表現出「子承父業」的特徵；家庭權力地位越高，在子女職業導向上越傾向於社會服務導向。

該研究利用華東師範大學中國城市居民生活方式調查（CLOURS）取得的數據，以上海、杭州、南京、合肥4個長三角中心城市家庭為研究物件展開深入分析，討論了不同家庭背景對子女職業選擇方向的不同期望。

據澎湃新聞報導，該文章指出，總的來看，家庭背景因素對子女在職業導向方面的影響，是早在子女真正擇業之前就已發生了，是由家長在家庭生活和家庭教育中滲透不同的導向而潛移默化施加的。

在導向的方向上，既有「子承父業」式的，也有「自由擇業」式的，具體與不同的家庭背景特徵相關。家庭的權力地位、受教育程度因素更容易引發「子承父業」式的引導，而家庭財富水準因素則更傾向於自由擇業式的影響，表現為家庭財富水準越高，對子女的職業導向內容越廣泛。

這項研究也發現了一些特殊的現象，一是家庭財富水準與奉獻導向呈負相關，表現出自利傾向高於利他和奉獻傾向；二是家庭權力地位與專技導向呈負相關，表明權力導向的管理工作和專業導向的技術工作之間存在一定的對立關係。