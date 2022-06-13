美股上週五急挫，影響港股13日開低2.95％，之後維持低點震盪。截至午盤，恒生指數收跌2.81％，報21,193.95點；國企指數跌2.85％，報7,392.79點。

港股科技股走低，恒生科技指數跌3.66％。嗶哩嗶哩跌超7％，百度跌6.74％，阿里巴巴跌近6％。

大陸房地產走低，合景泰富集團跌近10％，碧桂園跌8.41％，旭輝控股集團跌6.78％。浙商證券發佈研報稱，房企境內外債到期高峰時間為6～7月，在此期間需求弱修復可能導致部分房企繼續有債務違約的風險，需求修復仍然偏弱。

教育平台新東方在線盤中股價一度飆升至100％，截至午盤漲74％，新東方漲12.03％。新東方創辦人俞敏洪帶領轉型後的新東方，進入直播帶貨領域，旗下「東方甄選」的雙語帶貨直播間紅極一時。6月9日至11日，東方甄選直播間粉絲單日增長分別為44萬、77萬、30萬，合計交易額增長量分別為人民幣（下同）262萬元、1,123萬元、522萬元。

藥明康得H股跌10.29％，A股跌9.51％，消息面上，藥明康得發佈公告，公司接獲公司實際控制人控制的股東及已與公司實際控制人訂立一致行動協議的股東通知，計畫於2022年7月4日至2022年9月30日期間，通過競價及大宗交易減持合共不超過8,868.03萬股A股，占本公告日期公司已發行股份總數不超過3％。