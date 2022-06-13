高階骨科醫材廠博晟生醫（6733）總經理陳德禮宣布，除加強產品布局挹注營收外，更將市場延伸至海外，已與穎奕幹細胞生物科技（海南）有限公司(下稱穎奕生技)完成簽訂經銷合約，正式進軍中國大陸市場。此外，博晟並將於今年陸續向越南、新加坡、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等國提出「愛膝康」（RevoCart）的取證申請。

博晟生醫受惠一次性自體軟骨修補系統「愛膝康」（RevoCart）與抗生素產品「美諾幸凍晶注射劑」（Minocycline）市場接受度提高營收報喜，5月營收年成長逾4倍。

看好海外醫療市場成長，博晟生醫跨海與穎奕生技（海南）簽訂經銷合約，「愛膝康」（RevoCart）將於海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區進行銷售。

陳德禮表示，樂城醫療旅遊先行區享有「特許醫療、特許研究、特許經營、特許國際醫療交流」以及真實世界數據試點等一系列特殊政策，2021年接待醫療旅遊人數12.73萬人次，較前一年度同比增長超過90％，預期帶動「愛膝康」（RevoCart）營收成長，並可同步取得當地醫療數據，加快中國大陸取證進度。

陳德禮指出，合併韶宇醫學所研發的「脂肪前驅細胞平台」之脂肪前驅細胞富集器（ATC）醫材，優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，經實驗證實細胞分離效率及細胞活性皆優於市售產品，亦可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復運用，預計提早於今年第三季進行取證，最快於2023年初上市。

至於博晟的另一高階骨再生產品(骨生長因子 OIF)已由日本合作夥伴完成骨不癒合二期臨床試驗, 正準備三期臨床試驗及洽談商業合作。