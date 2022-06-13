裸賣也有好身價！根據實價登錄資料顯示，位於七期新市政中心秋紅谷公園第一排的「寶輝秋紅谷」，39樓總面積197.77坪的毛胚屋，以總價1.66億元成交，經查買家為嘉義黃姓自然人，扣除車位後每坪單價約92萬元，寫下近1年中台灣豪宅最高單價！

更令人驚豔的是，該筆交易特別備註為「毛胚屋」，榮登台中實價登錄「有備註為毛胚屋」的最貴毛胚屋豪宅榜首!

事實上，「寶輝秋紅谷」包括頂樓樓中樓每坪97萬元、97.2萬元的交易在內，不僅一舉包辦中台灣豪宅成交單價前三名，而且這3戶站上9字頭的交易案，全都是毛胚屋！「寶輝秋紅谷」高樓層站穩9字頭，也讓「寶輝秋紅谷」成為目前台中唯一三度攻上9字頭的豪宅社區！

觀察台中歷來「單價9字頭俱樂部」的豪宅交易，半數是靠「帶嫁妝」衝出高價，比如近兩年「寶格」、「麗格」的9字頭戶別，都是含裝潢實品屋，因此的「寶輝秋紅谷」39樓戶，以「不帶水份」的毛胚屋姿態擠進榜單，令各界眼睛為之一亮，象徵台中豪宅房市已實打實站上9字頭水位。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，採毛胚、半毛胚銷售，在豪宅頗為常見，因富豪買家大多有獨到的居家審美，毛胚屋有利於針對個人家庭需求和品味，型塑理想居所；不過台中豪宅先前受政策、景氣影響，買氣陷入低潮，讓台中建商改採實品屋、含裝潢等讓利策略激勵買氣，使帶嫁妝豪宅攻佔台中單價排行榜；直到近年豪宅市場因資金返台明顯回溫，多金買家才重回毛胚屋懷抱，使毛胚屋交易屢傳高價。

「寶輝秋紅谷」為美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所的主持人Scott Johnson規畫設計，主打「15度鑽石帷幕」技術以及全台中最高不著地空中會館，獲得被譽為建築界奧斯卡的I.P.A英國國際地產大獎，同時評審團還給出了高層住宅項目最高榮譽的五星獎，堪稱建築界的台灣之光！

值得一提的是，「寶輝秋紅谷」台商購屋比例逾9成，包括衛浴五金龍頭橋椿（2062）金屬家族、巨大（9921）、知名連鎖咖啡品牌、傳統光電產業家族均有購入。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，外圍重劃區價格近年漲幅驚人，七期補漲是必然趨勢，預售行情屢創新高更為成屋市場挹注強勁撐盤動能！本次「寶輝秋紅谷」39樓的交易，放眼全年也只僅次於同社區頂樓樓中樓每坪97萬元的交易，雖與109年「大陸寶格」18樓每坪92萬並列，但該交易為實品裝潢屋，實際成交單價應該會低一些。

觀察七期一年來成屋實價登錄，「大陸麗格」同樣有9字頭交易，24樓實品屋以每坪91.3萬元成交，22樓總面積81.33坪今年4月則以總價6236萬元成交，扣除車位後每坪單價則為82.1萬元；而「大陸寶格」今年4月34樓也有1筆82萬交易，近期落成的「聯聚瑞和大廈」高樓層也有8筆的7字頭交易，緊追其後。

而預售市場部分如「由鉅惟上」一支獨秀，包含單價、成交量均為市場之冠，目前社區已累積114筆交易，其中5月份32樓出現單價88.3萬及88萬的成交，創下預售實登上路以來、七期新市政中心新高價。

而七期下半年可望有不少重量級豪宅案將進場，包括寶璽、聯聚、豐邑及興富發與中悅合建案等大案蓄勢待發，總銷金額上看700億元！

其中，「寶璽天讚」延請日本第一大建築設計集團NIKKEN SEKKEI操刀，打造新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷約120億元。