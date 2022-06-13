高市府採購富樂新冠肺炎快篩試劑出包，高市議會議會程序委員會決定21日召開臨時會舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告。（柯宗緯翻攝）

高市府採購富樂新冠肺炎快篩試劑出包，高市議會議會程序委員會決定21日召開臨時會舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，並要求市長陳其邁應出席親自向議會報告後續處置情況。另因年底選舉逼近，議會第8次定期大會從8月4日起舉行，會期計70天。

高市議會今（13）日舉行第3屆第24次程序委員會議，由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及童燕珍、鄭光峰、朱信強、李順進、韓賜村、劉德林、宋立彬等委員與會。

近日高市府接獲中市府通報，FLOWFLEX富樂牌快篩試劑疑似品管線（C）異常，高市府查出共10萬劑同批號試劑，為保險起見，緊急公布相關批號資訊，回收問題快篩。

對此，程序委員會表示，快篩試劑採購出包嚴重影響防疫，陳其邁應向議會報告後續相關處理情形，決議在21日召開第3屆第10次臨時會，針對富樂新冠肺炎快篩試劑事件舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告。高市議員宋立彬、李順進、朱信強及童燕珍更認為，市府應向廠商進行追究及研議相關賠償事宜。

高市議會國民黨團總召童燕珍指出，快篩劑出包是很大的問題，如今民怨四起，她主張不能拖到8月大會再來質詢，因此下周將召開臨時會，要求市府說明後續如何處置，另針對防疫相關政策，包括給藥、確診通報等問題，也須一併說清楚、講明白。

童燕珍表示，下周臨時會強烈要求陳其邁須親自出席，不得以防疫為由推託，眾多議員都有防疫相關問題想當面質詢並給予建議，因此原則上會是一整天的議程。

此外，因應年底議員改選事宜，議會第8次定期大會依慣例提前召開，經程序委員會討論，決議自8月4日至10月12日舉行，相關議程包括市長施政報告與質詢、各部門業務報告與質詢、市政總質詢及二、三讀會等內容。