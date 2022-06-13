為協助台灣廠商拓展新南向市場商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫(IEP)」，於上周偕同台灣精品廠商於「2022越南國際資通訊展(ICTCOMM 2022)」展出。包括明基、微星(2377)、宏碁(2353)、宏碁智新、碩天、友訊(2332)、華碩(2357)、固緯、鴻辰、宜鼎、普萊德(6263)、台達電(2308)等20家資通訊品牌57件產品。

ICTCOMM為越南資通訊領域中具號召力的專業展會，本年於新冠疫情趨緩後首次恢復實體展出。台灣精品館於展會打造推廣獲獎品牌的行銷平台，展現台灣資通訊產業的優勢與亮點，協助廠商開發商機。並以互動體驗及發表介紹的方式來展示本次展出之創新產品，提升台灣整體產業形象及參觀民眾對台灣精品品牌的認知度。

此次台灣精品館導入ESG概念，使用雲創通訊的ELSA智慧電子標籤來代替傳統紙張，深化台灣精品注重永續的正面形象。駐胡志明市辦事處經濟組組長張文忠表示，台灣精品耕耘越南市場多年，藉由這次的展出可望進一步加深雙邊交流，促進企業合作商機。越南工貿部貿易促進局(VIETRADE)副局長Bui Hoang Yen也讚譽有加地表示，這次展出的台灣精品皆為符合越南市場的新科技產品，讓人印象深刻；而胡志明市電腦公會(HCA)秘書長Vu Anh Tuan參觀後十分驚豔地說，台灣精品館的裝潢大氣亮眼、展示得獎產品具備科技感與互動性，成功吸引許多越南企業前來觀展。

此次展出廠商所提供的產品多為疫情時代下的因應方案，如明基的教育互動觸控面板RM6503、圓展(3669)的AVer M5實物(投)攝影機，使學習的模式不再受限於傳統；宏碁智新專為居家空間設計的高效淨化空氣清淨機AP551-50W，及鴻辰通訊的穿戴式負離子空氣清淨器Airvida M1，展現了科技不僅帶來便利，也進一步達到健康生活的訴求；宜鼎(5289)的固態硬碟與碩天(3617)的高性能不斷電系統，則在關鍵性商用裝置或精密儀器的執行狀態下，提供電力不間斷執行的保障，防止電腦資料遺失，電話通信網路中斷或儀器失去控制；而電子量測儀器商固緯電子與打造雲端防火牆的合勤科技，則是在科技的日新月異之下，更進階的為測量標的物以及網際網路的應用提供保障。

越南與台灣近年在疫情的影響下，雙邊貿易反而逆勢成長，台灣電子資通訊產業亦大幅投資越南，帶動相關產業與潛在商機的增長，未來有望透過貿易合作、經貿訪問及展會曝光來建立兩國之間更緊密的連結。