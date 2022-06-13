台中BRT公車廢止，台中市政府交通局遭判賠952萬元，市長盧秀燕13日表示，那是前朝、前前朝之間的爭議，但她是現任市長，會努力把前兩任市長發生的爭議收拾好，讓爭議早日結束。

台中BRT在前市長胡志強任內推動，啟用隔年經前市長林佳龍廢止，衍生後續廠商履約官司，台中市政府交通局遭工程顧問公司求償3857萬元；法院審酌部分款項求償有理由，扣除市府罰款後，判交通局應給付952萬元，可上訴。