國民黨主席朱立倫訪美，被國民黨前大陸工作會主任張榮恭認為，「清晰表達了親美，卻模糊了兩岸」。國民黨前主席，立委江啟臣今接受《新聞不芹菜》專訪時表示，國民黨向來是親美立場，但親美不代表要照單全收。

江啟臣說，他擔任主席時，也主張要強化對美關係，國民黨在華府不能沒有聲音，因此朱立倫成立代表處，必須要給他肯定，但這僅是開頭，將來每次有重大議題，美方想知道國民黨立場時，代表處要清楚告訴美方國民黨的立場，不能再被民進黨代表全台灣的聲音。

江啟臣說，國民黨從兩蔣時期到馬英九時代，跟美國關係都很密切，但是親美不代表要照單全收，美國跟老共建交，兩蔣也很生氣，李登輝跑去華府，美國也很有意見。

江啟臣說，他能理解朱立倫此行最想撕掉民進黨的抹紅標籤，因為民進黨最喜歡冷戰的二分法，不是親美就是反美，不是反中就是親中，國民黨應該做的，是講清楚立場，「國民黨是價值的選擇大於選邊。」

江啟臣強調，他向來主張「親美和陸更愛台灣」，處理兩岸跟國際關係，應該守住中華民國主體性，回到憲法來處理兩岸外交問題，台灣的最大公約數仍是中華民國跟維持現狀，以這樣的共識出發，以台灣利益優先，做有原則的交往，對美、對陸交流。

談到九二共識，江啟臣說，九二共識不是大家都懂，容易被抹東抹西，但說明白九二共識就是「擱置爭議，求同存異」，兩岸在主權上有各自的想法跟表述，沒共識的事情先擱置，先談其他的，相信台灣不管哪個黨執政，都不樂見台海衝突，華府肯定也不樂見台海衝突，這對他們不會有真正的好處。