清水警分局安寧派出所安寧警友站捐贈警用裝備，全所計20餘名員警受惠。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

為體恤第一線員警現階段防疫工作繁忙，又要兼顧維護治安、交通及為民服務，台中市清水警分局安寧派出所安寧警友站捐贈警用裝備，全所計20餘名員警受惠，希望激勵警察同仁士氣，亦可以增進執勤安全，持續為治安盡一份心力。

安寧警友站體恤第一線員警現階段防疫工作繁忙，又要兼顧維護治安、交通及為民服務，且體察員警值勤安全配備經常使用，多有髒汙、破損現象，安寧警友站認為工欲善其事，必先利其器。

警友站長蔡秋生代表警友站致贈人人一套齊全的警用裝備，包含勤務腰帶、防搶槍套、手銬套、勤務腰包、無線電套、機械棍快拔棍套及彈匣袋、鑒於警用裝備重達10公斤，為了減輕員警負擔，貼心的贈予警用護腰，襯托腰椎幫助分散裝備壓力，內層設計透氣網布，夏天不悶熱。

這些小禮物讓安寧派出所員警驚喜連連，開心地換上新裝備，紛紛表示「新裝備，新氣象」，會更認真投入於社會治安工作，不讓社會大眾失望。

清水警分局安寧派出所所長王凱政表示，感謝安寧警友站做為同仁最強後盾，很欣慰同仁在治安維護上的努力獲得警友們肯定，期許所內同仁皆能不負眾望的恪遵職守，戮力從公。