竹聯幫東堂吳姓男子，不滿明仁會陳姓男子利用網路博弈害他輸錢，今年2月12日相約談判，雙方還沒見面，吳男就當街開槍示威，上演飛車追逐連開12槍，流彈還波及捷運站玻璃，但吳被捕後，竟稱是聽到槍響才自衛反擊，士林地檢署偵結，認定吳男等3人嚴重危害社會秩序，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀棄損壞等罪起訴。

21歲吳男今年2月12日凌晨，與陳男相約談判，並約在南港展覽館附近打算火拼，找同夥黃男、陳男當槍手，3人攜帶2把槍，吳男看到范打算要離開，認定陳也在車上，隨即掏槍黃、陳在副駕駛、後座連開12槍，嚇得范加速逃逸，並將車子開往汐止區的社后派出所求援。

檢警調查，吳等3人持槍追擊過程，擊中轎車的車身、車尾部，以及南港展覽館捷運站2A出口側玻璃，檢警當天下午逮捕3人，並查扣改造手槍2把，案經檢察官聲押獲准，羈押至今，士林地檢署近日偵結，認定3人持槍追擊，車上范、洪隨時可遭子彈擊中的風險，並強暴脅迫妨害社會秩序，依殺人未遂、槍砲、毀損、加重妨害秩序等罪起訴。