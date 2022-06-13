台灣微脂體（4152）宣布與國際製藥大廠 Endo International plc簽訂台微體明星產品TLC599之商業化合約。TLC599乃台微體獨家「BioSeizer」長效緩釋配方之關節炎止痛藥物，其三期臨床試驗即將完成。台微體透過此合約可獲得之里程金高達6.7億美元（約200億台幣），為台灣生技產業歷來金額最龐大的合作案。

台微體總經理葉志鴻表示，據與Endo旗下子公司Endo Ventures Limited 簽訂之合約條款，台微體將主要負責產品的開發，Endo則主要負責在美國地區取得產品的法規許可及商業化運作。一旦獲得主管機關核可，Endo將獨家於美國製造、行銷、銷售和分銷該產品。台微體可獲得3,000萬美元的簽約金、1.4億美元的開發里程金、5億美元的銷售里程金及雙位數比例的銷售權利金。

Endo總裁及首席執行長Blaise Coleman指出，很榮幸再次跟台微體合作，並增添TLC599生力軍至我們的產品組合。我們看到 TLC599巨大的市場潛力，期待在2025年推出這款極具特色和市場區隔的品牌產品。

台灣微脂體乃專注於LipAD藥物傳輸系統研究best-in-class奈米新藥開發之生技製藥公司。其BioSeizer技術能夠在疾病或損傷處局部緩慢釋放治療藥物；NanoX標靶傳輸技術能夠延長藥代動力學特徵並增強脂質包裹的活性藥物抵達患處的機率；兩款傳輸系統皆能減少給藥頻率。台微體針對未被滿足之醫療迫切需求，獨立開發旗下疼痛控制、感染疾病、眼疾及癌症之藥物。