連鎖醫材通路龍頭杏一（4175）因台灣疫情正處高原期，防疫商品需求居高不下，快篩試劑、防疫商品和御護保健食品熱銷挹注，5月營收7.43億元，大幅成長27.69％。伴隨年中慶活動開展，6月業績蓄勢更上層樓。

此外，軒郁國際（6703）受惠旗下美容與保健雙品牌新品帶動銷售動能，搭配母親節活動檔期創造銷售新動能，5月營收1.5億元，年增36％；前5月營收6億元，年增13％。

軒郁國際以生物科技及大數據分析這兩大引擎，驅動旗下美容與保健品牌業績動能，自營「iQueen愛女人購物網」品牌電商之會員人數已正式突破百萬大關，全年營運向上可期。

杏一表示，據國內外研究，新冠肺炎疫情影響下，民眾對保健食品接受度與使用度提升，杏一指出，相較過往，保健食品買氣持續上升，舉例說明，自主商品御護的維他命C於5月一度賣到缺貨，因此於6月再推出新款維他命C及兩款DHA/EPA魚油軟膠囊。6月年中慶活動，舉凡特殊營養品、成人失禁系列商品和保健食品，均爭取全台獨惠販售專案。