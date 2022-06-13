大甲警分局與台中市互惠愛心關懷協會昨日在大甲體育場舉辦捐血活動。（大甲警分局提供）

國內疫情未歇加上連日降雨，也影響民眾出門捐血意願，台中捐血中心庫存量告急。台中市政府警察局大甲分局與台中市互惠愛心關懷協會昨日在大甲體育場攜手舉辦捐血活動，由警察同仁、眷屬及警察志工率先捐血外，民眾也踴躍捲袖捐血行動，血庫一口氣獲得4萬2250cc血液，顯示出國人愛心滿滿。

捐血活動昨日上午9時在大甲體育場舉辦，民眾相當踴躍，大甲警分局同仁、眷屬、警察志工及協勤民力等單位人員，適時加入這項「捐血一袋、救人一命」有義意活動，發揮警察人員親民愛民的愛心，到下午4時共捐得4萬2250cc血液。

在捐血現場，警察同仁、警察志工及抽血中心人員充分展現親和力，與民眾親切寒喧，讓平時警察威嚴般的形象大大改觀，現場以發放文宣、案例宣導等方式，不僅獲得警民良好互動，更使犯罪預防宣導不再僅是標語而已，更可以讓民眾銘記於心，真正遠離犯罪。

大甲警分局表示，這次捐血是慶祝警察節最有意義活動、展現警察人員執法嚴格外，表達所具有的善心，熱心參與公益活動中提升警察良好形象，也藉此回應各捐血中心目前的血荒壓力，展現警察人員關懷社群、熱心公益的情操及響應623「積極、關懷、熱忱、奉獻」的公共服務精神。