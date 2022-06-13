繼中國大陸以檢疫為由先後禁止我國鳳梨、蓮霧及釋迦銷陸後，近日再以藥物殘留為由全面禁止我石斑魚銷陸，去年11月及今年3月底已在世界衛生組織(WTO)對中國大陸提出貿易關切，但至今仍無下文。農委會今(13)日表示，當技術層面無法解決才會走向紛端機制來解決，一次不行那就兩次。

去年3月及9月中國大陸以檢出介殼蟲為由暫停我鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，我方已於去年11月及今年3月底在世界衛生組織(WTO)的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會(SPS)例會中，以提出爭端解決機制對中國大陸控訴，但至今仍無下文。

農委會副主委陳駿季表示，中國大陸上周無預警暫停輸入台灣的石斑魚，這和去年暫停我鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧輸入是一樣的情況，這次石斑魚說有檢出違禁用藥，但我們每次技術檢測和實地訪視都沒有發現到有任何問題，我們已有提出相關資料但對岸都已讀不回，這樣對我們的漁民相當不公平。

陳駿季指出，因應對岸暫停輸入的決定，今年預計要處理的石斑魚約3600公噸，2019年銷陸石斑魚約1.4萬公噸，但受疫情影響，2020、2021年只有6000多噸，漁業署已經把握這樣的機會和民眾宣導石斑魚的吃法和處理方式，石斑魚在國內市場的接受度也越來越高，會透過國內行銷、加工及延緩上市等作法，確保漁民收入。

而農委會主委陳吉仲日前強調，不排除再到WTO的SPS委員會針對石斑魚提出申訴，然而台灣鳳梨遭對岸暫停輸日已超過1年，到SPS提出的爭端解決機制至今沒有任何下文，外界質疑石斑魚也會落入一樣的結果。

陳駿季說，台灣不像大陸，台灣是法治、自由的貿易國家，若是因為病蟲害就從技術面解決，當技術無法解決才會走向紛端機制來解決，但還是希望大陸提供具體回應，若沒有回應就會考慮進入到SPS解決。

陳駿季指出，大陸對其他國家也有實行類似非貿易關稅障礙的做法來影響進出口，如果我們學他們用類似武斷的做法，我們就不配被稱作自由貿易的國家，下次SPS例會在今年11月召開，鳳梨和鳳梨釋迦都已經在處理，一次不行那就兩次，相信會有越來越多國家看到大陸在產品貿易上用這樣的手法來進行背後的目的，大陸在SPS面臨的壓力也會越來越大，台灣會持續在WTO的框架下來解決。