侯友宜用有獎徵答讓學生理解勞權概念。（李奇叡攝）

新北明年將正式推動國中勞權課程。（李奇叡攝）

侯友宜指出，新北102年就領先全國，跨局合作以入班教學開辦高中職勞動權益課程。（李奇叡攝）

新北推行勞權課程並向下紮根，預計明年針對80所國中優先推動，今（13）日市長侯友宜現身板橋光復高中，和國中生一同「打工實境體驗」，除引導準備進入職場，也透過機智有獎徵答來傳遞勞權觀念。

侯友宜今天偕同新北教育局長張明文和勞工局長陳瑞嘉現身光復高中，化身餐廳接待人員，體驗經營「侯Sir咖啡廳」，和學生一起接待顧客，並用有獎徵答讓學生理解勞權概念。

侯友宜指出，新北102年就領先全國，跨局合作以入班教學開辦高中職勞動權益課程，推行11年，累計28萬名同學受惠。由於16所完全中學有辦理經驗，並具備勞權種籽教師授課，因此本學年度先行試辦，明年將正式推動國中勞權課程，共80所開設技藝班的國中參與，共6千名學生，預計未來會持續擴大，讓更多學子瞭解勞動權益。

陳瑞嘉表示，這套國中勞權教材以「引導國中生試探未來職涯方向」、「體會工作與生活平衡」及「認識工會保護傘，破除罷工汙名化」為三大教學目標，同時也兼及「宣導求職防騙」，提升同學對職場勞動權利與工作倫理瞭解，避免青年同學打工或求職，遭受雇主不法對待。