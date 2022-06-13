搶攻夏季出遊商機，台北晶華酒店推出「機＋酒」2.0版，僅需支付8900元即可入住精緻客房，並獲贈美髮界票選第一名的美容家電、市價9900元的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」禮盒精裝版，讓房客時時展現閃亮動人的秀髮、延續度假好心情。「晶華機＋酒2.0」超值住宿專案6月14日起將於官網開賣，可預訂7月底前的房間，除自助早餐買一送一外、平日入住還享客房升等，訂房加購高鐵還有7折起的優惠。

繼「住房送手機」的活動大受歡迎，百間客房1小時之內完售之後，台北晶華酒店再接再厲推出「晶華機＋酒2.0」超值住宿專案，這次送給房客的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」是2022年全新推出的EH-NA0G秀髮極潤之鑰限量精裝版，最大的特色就是以獨家「高滲透奈米水離子」技術，讓水分可以滲透至頭皮與髮芯，滋潤頭髮內部，使秀髮滋潤度提升1.9倍。同時，2倍礦物負離子更能在頭髮上形成保護膜，對抗染髮退色問題，且避免UV傷害及摩擦受損。除此之外，此機更配有全新進化的風量部件設計，搭配強弱風差的速乾噴嘴，速乾效率可提升20％。

這支被美髮界喻為殿堂級的吹風機還有5種美髮潤肌模式可自由切換，「智慧溫控模式」能自動偵測室溫，調整最舒服的吹髮溫度；「美肌模式」防止水份從皮膚表面流失，能維持肌膚滋潤感。房客吹乾秀髮時，也如同完成進階版的保養修護，不只給予髮絲保濕，同時可滋潤頭皮，保持頭皮清爽與健康。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，四月推出的住房送手機專案造成市場很大的迴響，許多望有紛紛留言「許願」希望晶華可以再推出各式送「機」的住房專案，包括咖啡機、汽泡機、除濕機、血氧機…等，我們這次就鎖定大家宅在家中都會用到的吹風機，與知名大廠Panasonic合作，送出品牌旗下最新、最頂級的產品，入住台北晶華享受城市假期外，還可以帶回人氣美容家電，保證超值又絕對實用的誘因，期望能夠吸引追求生活質感的消費者注意。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；外帶外送美食落實備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。