火化之亂引起殯葬業者、醫院跟喪家的混亂，衛福部長陳時中曾允諾訂出殯葬指引。國民黨立院黨團今開記者會，質疑已經兩周過去了，說好盡速訂出新的殯葬指引到底在哪裡？縣市政府、國人、醫院、殯葬業者還要再等多久？一周？還是一個月？還是等到疫情結束？難道蔡政府制定一套殯葬指引有這麼難嗎？難道不會參考國際衛生組織的指引嗎？

國民黨團書記長萬美玲表示，陳時中6月5日允諾，將盡快找殯葬者討論。6月8日陳時中部長指示內政部，盡速擬定新的殯葬指引。從6月5日到昨天，卻完全沒看到中央疫情指揮中心提出新的殯葬指引，讓地方縣市政府、醫院、殯葬業者和家屬有所依循。

國民黨團總召曾銘宗質疑，火化之亂還要燒多久？現行指引規劃不符國際規範和慣例，執行上又衍生重大爭議，順應民意修正相關指引，有這麼困難嗎？要求衛福部修訂新的火化指引，到底要多久？一個星期？還是一個月？還是要拖到疫情結束那一天？現行喪葬指引既然有錯，請盡速參照世界衛生組織明定的確診者死亡喪葬指引，以及國際慣例，盡速訂定處理原則。

國民黨團副書記長洪孟楷表示，疫苗之亂、快篩之亂、重症之亂、火化之亂、1922之亂，過去這兩個月時間，幾乎一周一亂，而這些亂並非病毒所造成，這是中央疫情指揮中心「自亂」所造成的，這根本是落後部署所造成的亂，更是沒有同理心的亂，請中央疫情指揮中心和陳時中部長，不要挑戰國人過去2年多來對防疫認知，好嗎？