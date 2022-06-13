炎炎夏日總讓人忍不住想喝點冷飲，然而有些人不管天氣如何，就算再冷也要喝冰涼的水或飲料，對此中醫師李琪指出，喜歡喝「冰」其實代表身體裡有「熱」，而最常見的原因就是體內「廢物」太多，像是消化不完全的食物，或是排不出去的宿便等，需要留意自己的腸胃道功能，愛喝冰很可能就是身體發出的警訊。

中醫師李琪在個人網站中表示，「熱」會讓人感到煩躁不安、口渴、喉嚨乾癢，所以身體出於自然本能，就會想要喝冰涼的水或飲料，以消除這種煩熱的感覺。在夏天想喝冷飲，是因為外界是高溫狀態，體內的陽氣也會跟著浮躁起來，因此需要藉助冷飲來降溫；但若是一年四季都想喝冷飲的人，那「熱」就與外在因素沒有太大關係，而是來自體內。

體內有「熱」最常見的原因，就是體內的廢物太多，像是消化不完全的食物，或排不出去的宿便等；腸胃機能下降，會讓食物、糞便滯留在體內，產生飽脹、噯氣和口乾舌燥的感覺。通常這類人會借助服用軟便劑、酵素、益生菌，或喝咖啡、牛奶來幫助排便，但由於腸胃功能沒有恢復，還是無法徹底改善口乾舌燥的症狀。

如果自己是屬於「非冰不喝」的類型，就要多留意是否有以下狀況，包含排便問題、口氣不好，或是吃東西後經常感到肚子脹、頻頻打嗝、胃酸逆流，甚至需要少量多餐才比較好消化？如果有，就代表腸胃功能可能出現問題，必須盡快調整飲食、規律作息或就醫治療。

腸胃不好不但會累積體內廢物、口乾舌燥想喝冰水，還會進一步產生失眠、長痘痘、嘴破、唇炎、唇疱疹、甚至月經失調等複雜症狀，若是拖得越久，治療恢復的時間也會越長。