台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核，高雄市長陳其邁也特地到場開球。（洪浩軒攝）

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核。（洪浩軒攝）

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核。（洪浩軒攝）

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核。（洪浩軒攝）

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核。（洪浩軒攝）

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核，高雄市長陳其邁也特地到場開球，並喊話2年後台鋼雄鷹升上一軍就要將總冠軍獎盃留在高雄。

台鋼雄鷹6月8日正式加盟中華職棒，並公布融合雄鷹羽翼、鳥喙造型以英文「T」字為基底代表「台鋼」的隊徽，原定6月13、15日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，由於報名人數眾多，因此另外加開6月16日測試場次，讓所有棒球好手能夠大展身手。

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核。（洪浩軒攝）

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核。（洪浩軒攝）

台鋼雄鷹正式加盟中華職棒，成為中職第六隊，台鋼雄鷹13日在高雄澄清湖棒球場舉辦新人測試會，共吸引720人報名，最終有457名職棒好手通過第一階段審核。（洪浩軒攝）

此次台鋼雄鷹新人測試會共720人報名，最終有457名棒球好手通過審核，包含192名投手、53名捕手、121名內野手、91名外野手，甚至連前職棒好手鄧志偉、蔡岱霖、洪宸宇、林晨樺、黃紹熙、方昶詠等人也報名參加，希望能夠再度重回職棒賽場發光發熱。

陳其邁也在新人測試會首日前往開球，他表示，台鋼雄鷹落腳澄清湖棒球場，也是睽別6年有新的職棒隊伍以高雄為家，一支棒球隊是城市精神的象徵，所以台鋼雄鷹隊未來就是高雄精神的代表，台鋼雄鷹後年升上一軍後，就要像職籃高雄海神隊一樣，首次亮相就把冠軍就留在高雄。